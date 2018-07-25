Reha Denemeç kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli?

Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilen atanan isimle ilgili Reha Denemeç kimdir sorusu soruluyor. Reha Denemeç kaç yaşında ve aslen nereli sorularının cevabı Ajanshaber'de.

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak isimler yavaş yavaş belli olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'na ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atamalar yapıldı. Reha Denemeç Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine atanan isim oldu. Reha Denemeç kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Reha Denemeç aslen nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

REHA DENEMEÇ KİMDİR?

Reha Denemeç, 20 Mayıs 1961'de Elazığ'da doğdu. Baba adı İlhami, anne adı Güler'dir. Ekonomist; ODTÜ Ekonomi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ABD University of Delaware'de ekonomi alanında yaptı.



1986'da Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığında göreve başladı. 1987'den itibaren hazine, dış ticaret, planlama, özelleştirme ve kamu bankalarından sorumlu Devlet Bakanlığında önce Özel Kalem Müdürü ve sonra müşavir olarak çalıştı. 1997'de DPT Müsteşarlığı Genel Sekreter Yardımcılığı ve Vekilliği görevlerine atandı. TSE Teknik Kurulu ve Başak Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği ile Ataköy Otelcilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001'de Türkiye ve Orta Asya'da farklı alanlarda yatırımları olan bir holdingin enerji grubunda üst düzey yönetici olarak çalıştı. Küresel Hareket İçin Parlamenterler'de (PGA) Uluslararası Kurul Üyeliğinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu ve Genel Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. 22 ve 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Denemeç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: AjansHaber