Real Madrid'in hedefindeki isim belli oldu!
Bu sezon transferde sessiz kalan Real Madrid, Pep Guardiola'nın Manchester City'deki güvendiği isimlerden Raheem Sterling'i kadrosuna katmayı planlıyor.
Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a sattıktan sonra yerine transfer yapmayan Real Madrid, Manchester City forması giyen Sterling'le ilgileniyor.
SKY'ın haberine göre Real Madrid, Manchester City'nin İngiliz kanat futbolcusu Raheem Sterling'in transferi için düğmeye bastı.
HAZIRLIK MAÇINDA GÖRÜŞECEKLER
Real Madrid yöneticilerinin transfer iddialarını doğruladığı belirtilirken İspanyol devinin gözlemcilerinin İspanya ile İngiltere arasında oynanacak hazırlık maçında Sterling ile görüşeceği belirtildi.
İNGİLTERE'DE MUTSUZ
Manchester City'den sözleşmesine zam yapmasını isteyen 23 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibinde mutsuz olduğu konuşuluyordu.