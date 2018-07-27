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27 Temmuz 2018 22:12 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2018 22:15

Real Madrid taraftarı Kane'i istiyor!

İspanya devi Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu gönderdikten sonra yeni golcü arayışlarına başladı.

Real Madrid taraftarı Kane'i istiyor!

Real Madrid taraftarının büyük bir çoğunluğu, eflatun-beyazlılara yakınlığı ile bilinen Marca'nın yaptığı ankette "Real Madrid'in yeni forveti kim olmalı?" sorusuna Harry Kane cevabı verdi

MBAPPE'DEN SONRA GÖZLER KANE'DE

Önceliğini Mbappe'den yana kullanan eflatun-beyazlılar, Fransız futbolcunun PSG'de kalacağını açıklamasının ardından rotasını Harry Kane'e çevirdi.

Tottenham formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve son olarak Dünya Kupası'nda da İngiltere'nin en golcü ismi olan Harry Kane transfer listesinin başında geliyor.

TARAFTAR KANE'İ İSTEDİ

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca gazetesinin yaptığı ve 200 bin kişinin katıldığı ''Real Madrid'in yeni forveti kim olmalı?'' sorusuna taraftarların %26'sı Harry Kane dedi.

Taraftarların ikinci tercihi ise Edinson Cavani ve Mauro Icardi oldu. İki isim de %14 oran aldı.

Listedeki tüm isimlerin oy dağılımı ise şu şekilde;

26 % Harry Kane
14 % Edinson Cavani
14 % Mauro Icardi 
12 % Mariano 
12 % R. Lewandowski 
8 % Alvaro Morata 
6 % Rodrigo
5 % Autre
2 % Roberto Firminov

Etiketler: Real Madrid


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