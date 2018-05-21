Rasime Kıpırtı Fedakar kimdir? Rasime Kıpırtı Fedakar nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Rasime Kıpırtı Fedakar kimdir? Rasime Kıpırtı Fedakar nereli ve mesleği nedir? Rasime Kıpırtı Fedakar hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Rasime Kıpırtı Fedakar kimdir? Rasime Kıpırtı Fedakar nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Rasime Kıpırtı Fedakar Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki kimdir?

Kaynak: AjansHaber