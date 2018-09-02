Rap sanatçısı Resul Aydemir'den yeni proje: "Kahramanlar"

Bir sosyal sorumluluk projesi olan yeni klibiyle Resul Aydemir, kahramanlarımızın unutulmaması gerektiğini kendine özgü tarzıyla dinleyiciye anlatıyor.

O Ses Türkiye ile beraber büyük bi hayran kitlesine erişen Rap sanatçısı Resul Aydemirnamıdeğer misal yeni çalışması Ülkemde Her an doğar Kahramanlar ile piyasaya hızlı bi giriş yaptı .

'Güngören ve Bağcılarda Çocukluğum geçti.' nakaratıyla dillere dolanan Çocukluğum parçasından sonra sosyal sorumluluk projesi bir kliple karşımıza cıktı.

'KAHRAMANLARIMIZ UNUTULMASIN'



Parçanın sözleri ile klipte, çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin değeri olan her alandaki kendi kahramanlarımızı hatırlaması ve unutmaması gerektiği mesajı verilmiş. Parçanın altyapısı ise Avusturyadan Nasihat imzası taşıyor.

Kaynak: Ajanslar