Ramazan'ın gelişini kutlarken kendisini vurdu!

Düzce'de Ramazan ayının gelişini kutlamak için tüfekle havaya ateş açan bir kişi doldur boşalt yaptığı sırada yanlışlıkla kendisini vurdu.

Aydınpınar köyünde S.A. (34) akşam saatlerinde Ramazan ayının gelişini kutlamak için av tüfeği ile havaya ateş etti. Tüfekle doldur boşalt yaptığı sırada eli yanlışlıkla tetiğe basan S.A., tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan ilk tedavisinin ardından bir süre müşahede altında tutuldu. S.A. durumunun iyi olması sonucu hastaneden taburcu edildi.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

Dini 15 Mayıs 2018 21:09 Hilali görmedikleri için oruç tutmaya perşembe günü başlıyorlar!Ramazan hilalinin görülmediğini iddia eden bazı Müslüman ülkeler, oruç tutmaya perşembe günü başlayacaklarını duyurdular.

Kaynak: Ajanslar