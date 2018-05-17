Ramazan'da sigarayı bırakmak isteyenler için tavsiyeler

Ramazan'da sigarayı bırakmak isteyenler için tavsiyeler ile ilgili detayları Ajanshaber.com farkıyla sizler için derledik. İşte Ramazan'da sigarayı bırakmanın yolları...

Ramazan ayında sigara içen insanların birçoğu sigarayı bırakmak istiyor. 16 ile 17 sigara tüketmeyen insanlar sigarayı bırakmak için daha çok özgüvenli oluyor. Günümüzde zararları kesin olarak ispat edilmiş sigarayı milyonlarca insan kullanmaya devam ediyor. Akciğerin dokusuna ve daha sonra akciğer kanserine kadar ilerleme kaydeden sigaranın zararları bilimsel bir gerçek olarak herkes tarafından biliniyor. Ramazan ayında uzun zaman aralığında sigara içmeyen vatandaşlar sigaradan kurtulmanın yollarını arıyor. Bizlerde Ajans Haber ekibi olarak Ramazan'da sigarayı bırakmak isteyenler için tavsiyeleri haberimizde derledik.

RAMAZAN'DA SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLER İÇİN TAVSİYELER

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle insanlar oruç tutmaya başladı. Sigara tüketen bireylerin bir kısmı sigaradan sonsuza dek kurtulmak istiyor. 16-17 saat boyunca sigara içmeyen insanların sigarayı bırakabileceklerine dair inançları daha da artıyor. İşte Ramazan'da sigarayı bırakmak isteyenler için tavsiyeler...



SİGARANIN ZARARLARI NELERDİR?

Akciğer kanserine yol açtığı, akciğer dokusuna ve havayollarına zarar verdiği bilimsel bir gerçektir. Sigaranın zararları saymakla bitmiyor. Ayrıca kalp hastalıkları ve inme gibi çok ciddi birçok hastalığa da zemin hazırlıyor. Tütün kullanımının zararlarını ispatlayan birçok bilimsel araştırmayı göz ardı ederek, tüm kötü senaryolardan kaçmak mümkün görünmüyor.

RAMAZAN SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT OLABİLİR

Ramazan ayında sigarayı bırakmak iyi bir fırsat olabilir. Bırakma sürecinde kişinin nikotin bağımlılık derecesine göre değişmekle birlikte genellikle ilk 6 ile 8 saat içinde sigara arayışı başlıyor. Bu istek sigarasız kalındığı süre uzadıkça giderek artar ve nikotin yoksunluk semptomları kendini göstermeye başlar.

Bol bol su için

Ramazan ayında bol bol su tüketerek sigaranın yarattığı sigara tiryakiliğine çare bulabilirsiniz. Uzmanlara göre sigara tüketiminin en yoğun olduğu iftar sonrası saatlerde bol bol su tüketimi yapılarak sigara içme isteği kontrol altına alınabilir.

Nane tüketimine özen gösterin

Ramazan ayında sigara içmek istemiyorsanız nane tüketimi yapabilirsiniz. Nane tüketimi nikotin bağımlılığını azaltan bir etken olarak kendinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak.

Protein ağırlıklı beslenin

Sigara içemediğiniz her an sinirleriniz daha fazla geriliyorsa sahurda protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterebilir; peynir, süt, yumurta gibi besinlere ağırlık verebilirsiniz.

Kaynak: AjansHaber