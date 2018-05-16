Ramazanda Kilo Vermek - Ramazan'da Nasıl Kilo verilir?

Ramazanda kilo vermek konusu daha ilk günlerde dikkat çeken popüler konulardan birisi oldu. Ramazan'da nasıl kilo verilir sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Ramazan ayında fazla kilolarından kurtulmak isteyen vatandaşlar Ramazanda kilo vermek konusunu sıkça araştırmaya başladı. Ramazan'da iftar ve sahurda yemeği fazla yiyip kilo almak istemeyen vatandaşlar kilo vermekle ilgili bilgi almak istiyor. Ramazan'da nasıl kilo verilir sorusunun yanıtı bu sebeple çok merak ediliyor. Birçok insan Ramazan diyeti hakkında internetten bilgi almak istiyor. Yeme ve içme düzenini bozmak istemeyen vatandaşlar Ramazan diyeti nasıl yapılır sorusunun yanıtını da sıklıkla aratıyor.

RAMAZANDA KİLO VERMEK

İftar ve sahurda belirli bir miktarda kalori alarak Ramazanda kilo vermek mümkündür. Oruç tutarken formda ve sağlıklı kalmak, hatta zayıflamak bile mümkündür. Ramazan'da iftar ve sahur vaktinde fazla ve yanlış yeme alışkanlığımızın önüne geçmek önemlidir. Çünkü Ramazandan önce başladığımız dikkatli beslenmeyi sürdürmek açısından kilo vermek oldukça dikkat gerektiren bir şeydir.

RAMAZAN'DA NASIL KİLO VERİLİR?

Ramazan'da dikkatli beslenmek oldukça önemlidir. Oruç tutarken dengeli beslenmek bizi fazla kilolardan mutlaka kurtaracaktır. Ayrıca kişinin iftarla sahur arasındaki vakti acıkmadan geçirmesi adına da oldukça faydalıdır. İşte Ramazan ayında yapmamız gerekenler...





Lifli besinleri tercih edilmeli



Ramazan ayında kilo almamak için yemeklerin seçiminde çok yağlı, tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmak gerekir. Bunların yerine hazmı kolay, mide-bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen lifli ve sellüloz içeren sebze, meyve ve tam buğday ekmeği tercih edilmelidir.

Su ve meyve sebze tüketimi artırılmalı



Ramazan ayında oruç tutan bireyler, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeye daha çok özen göstermelidir. Genelde 3-4 öğünde tüketilen besinler bu dönemde beslenme düzeninin tamamen değişmesi ile 2 öğüne düşmektedir. Bu 2 öğünde tatlı, hamur işi, şarküteri ürünleri gibi karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek besinlerin tüketiminin artması; su, kuru baklagil, sebze ve meyve tüketiminin azalması birleştiğinde kilo problemleri kaçınılmaz olabilmektedir. Ramazan ayında da günlük alınması gereken protein, vitamin ve mineral oranları değişmemektedir.

Bağırsak tembelliğini önlemek için...



Bağırsak tembelliğine bağlı probiyotik destekleri ve prebiyotik besinler tüketilebilir; çünkü sadece akşam saatleri yapılan beslenme nedeni ile bağırsak hareketleri durur ve kabızlık problemleri yaşanabilir. Yaşanan kabızlık problemleri de kilo artışına sebep olabilmektedir. Kabızlık gibi problemleri önlemek için dikkat edilmesi gereken şey su tüketimidir. Yetişkin bir insanın günde en az 1.5-2 litre su içmesi gerektiğinden hareketle sıvı alımına çok dikkat edilmesi gerekir. Su içmek bağırsak ve böbreklerin çalışmasını hızlandırır. Ancak yemek esnasında su içmek, sindirim sistemini bozabilir. Çünkü mide enzimlerini seyreltebilir. Su, yemekten 10 dakika önce ya da yemekten 1 saat sonra içilmelidir. Özellikle iftardan en az 1 saat sonra kısa mesafe yürüyüşler yapmak da bağırsak hareketlerine ve kas kitlesini korumaya yardımcı olur.

Bağırsak probleminiz varsa çorbaya yulaf eklemelisiniz



İftara ne çok sıcak ne de çok soğuk olmayan hafif bir çorbayla başlanmalıdır. Bağırsak problemi olan kişiler çorbalarına yulaf ilavesi ya da chia- keten tohumu gibi yağlı tohumları ilave edebilirler. Etli veya etsiz, fazla yağlı olmayan bir sebze yemeği evde mayalanmış yoğurt ve meyve veya tatlı olarak sütlü tatlılar, güllaç meyve salataları ya da püreleri tercih edilebilir.

Yeterli protein tüketimi gün içinde tok kalmanızı sağlar



Protein içeriği fazla olan gıdalar midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirirler. Bu anlamda en iyi ve en kaliteli protein kaynağı yumurtadır. Süt, yoğurt, peynir gibi gıdalar eğer intolerans yoksa gaz problemi yaratmayacaksa tüketilebilir. Sahur, kahvaltı şeklinde bir öğün olabilir. Sahurda fazla tuzlu besinler tüketilmemelidir. Meyve yenilebilir. Sahura kalkılmadan oruç tutulursa aç kalma süresi 17 saatten 24 saate uzayacağı için vücut açlık stresine girebilir. Bu durumda metabolik hız düşer ve halsizlik, baş ağrısı, anksiyete görülebilme riskinden dolayı önerilmemektedir.

Kaynak: AjansHaber