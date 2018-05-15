Ramazan'da hava durumu nasıl olacak? Ramazan hava durumu 2018

Ramazan'da hava durumu nasıl olacak sorusu Ramazan ayının gelmesiyle ilgi çeken konular arasında yer alıyor. Ramazan hava durumu 2018 ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Şimdilerde birçok insan Ramazan'da hava durumu nasıl olacak sorusunu sormaya başladı. Oruç tutacaklara güzel haberi Meteoroloji verdi. Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre Ramazan ayı boyunca aşırı sıcak beklenmiyor. Ülkemizinin genelinde aşırı sıcak ve soğuk dalgası olmayacak. İstanbul'da sıcaklık ortalaması 25-26 derece çevresinde seyredecek. Ankara'da ise sıcaklık ortaması 23-24 derece arasında olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise mevsim normallerinin birkaç derece üstüne çıkabilir. Ramazan hava durumu 2018 yılı ile oruç tutacakların merak ettiği konulardan birisi oldu.

RAMAZAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama oruç tutacak vatandaşları sevindirdi. Meteoroloji oruç tutacaklara güzel haberi verdi. Peki Ramazan'da hava durumu nasıl olacak? Ramazan ayı boyunca aşırı sıcak beklenmiyor.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





RAMAZAN'IN İLK HAFTASI SERİN GEÇECEK



Ramazan ayının ilk haftasının serin geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Genel Müdürü Ahmet Uçar, birçok ilde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının yarından itibaren artmaya başlayacağını söyledi. İşte Ahmet Uçar'ın Ramazan ayı hava durumuyla ilgili tahminleri...

RAMAZAN HAVA DURUMU 2018



“Ramazan ayında sıcaklıklar, uzun yıllar mayıs ve haziran ayı ortalamasına göre seyredecek. Aşırı sıcak ve soğuk hava dalgası beklenmiyor. "Ankara’da mayıs ayı sıcaklık ortalaması 23-24, İstanbul’da ise 25-26 derece arasında olacak...."



"İç ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı gelecek hafta mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkabilir ama çok önemli bir artış beklenmiyor."



Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ülkemizin İç ve doğu kesimlerde kuzeyli, güney ve batı bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği söyleniyor.





MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AjansHaber