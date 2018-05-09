Ramazan ne zaman? (2018) - Başlıyor? İlk oruç ve sahur hangi gün?

Ramazan ne zaman sorusu mayıs ayında sıkça aranan konular arasında yer alıyor. İlk oruç ve sahur hangi gün sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Müslümanlar tarafından son derece önemli olan ve 11 ayın sultanı olarak adlandıran Ramazan ayının gelmesine yakın bir zaman kaldı. İnsanlar şimdiden Ramazan ne zaman sorusunu sormaya başladı. Ramazan ne zaman başlıyor sorusu tüm İslam aleminin merak ettiği bir soru oldu. Tüm İslam dünyası en değerli ay Ramazan ayı için geri sayıma başladı. Peki ilk oruç ve sahur hangi gün? Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın ilk teravih namazı 15 Mayıs Salı akşamı eda edilecek. 15 Mayıs Salı gecesini 16 Mayıs Çarşamba sabahına bağlayan gün ilk sahura kalkılacak. 16 Mayıs Çarşamba akşam ezanıyla beraber müminler ilk oruçlarını açmış olacaklar. Ramazan ayıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Tüm Müslümanlar Ramazan ayı ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Af ve mağfiret, rahmet ve bereket ayı olarak nitelendirilen, 11 aydan daha hayırlı olduğu bilinen Ramazan ayı 15 Mayıs Salı gecesi yapılacak sahur ile başlamış olacak. Müslümanlar ilk oruçlarını 16 Mayıs Çarşamba gecesi açacak.

Google'da yapılan aramalarda 'Ramazan ne zaman' kelimesinin aratması yapıldığında çıkan tarih 15 Mayıs olarak görülüyor. Fakat oruçlu olacağımız gün 16 Mayıs olacak. Ramazan, 15 Mayıs akşamı kılınacak ilk teravih namazı ile başlayacak. 16 Mayıs'ta kalkılacak ilk sahur ile oruç tutulmaya başlanacak.

İLK ORUÇ VE SAHUR HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dini günler takviminde yer alan bir diğer bilgi ise Ramazan Bayramı'nın ne zaman ve kaç gün olacağı. Buna göre, bayramın arefe günü 14 Haziran günü olurken, üç günlük bayram 15-16-17 Haziran tarihlerinde tamamlanacak.

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ

Ramazan ayı müminler için bir rahmet, mağfiret, dayanışma ve paylaşma mevsimidir. Bu ay, manevî hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayıdır. Ramazan, Allah’ın rızasını kazanma, sevdiği kullarından olabilme için fırsattır. Ramazan’ın her unsuru böyle bir kazancı sağlayıcı niteliktedir.

Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır. İslâm dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.

2018 YILINDAKİ ÖNEMLİ GÜN VE GECELER

3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. İşte 2018 yılındaki önemli gün ve geceler...

Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi

Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe

Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar

Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma

Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı

RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR

Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır.

Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

"Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir"