Ramazan pidesinin yeni fiyatı belli oldu!

Fırıncılar Federasyonu, 275 gramlık pidenin 2 liradan satılacağını açıkladı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fırıncılar pide fiyatlarını belirlemek için harekete geçti.

GRAMI DÜŞTÜ, FİYAT AYNI

Her yıl Ramazan pidesi satışlarıyla büyük bir gelir sağlayan fırıncılar, geçtiğimiz yıl 300 gramını 2 liraya sattıkları pidenin gramını 275 grama düşürerek yine 2 liradan satacak.

KG FİYATI 7,2 LİRA

Konuyla ilgili açıklamayı Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptı.

Balcı, "Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 7,2 lira oldu. Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pide 2 liradan satılacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: ajanslar