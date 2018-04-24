Ramazan Pidesi Kaç TL Olacak? 2018 Ramazan Pidesi Satış Fiyatı

Ramazan ayına çok az bir zaman kala, Ramazan pidesinin satış fiyatı merak ediliyor. Peki, 2018'de Ramazan pidesi kaç TL olacak, Ramazan ne zaman başlıyor, fitre ne kadar gibi sorularınızın tümünü sizler için haberimizde cevapladık.

Müslüman alemi için kutsiyeti tarif edilemez ay, Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini de ihtiva eden Ramazan ayı feyzi, bereketi, manevi bütünlüğü kadar eş dost ile bir araya gelmemiz için de güzel bir vesile olur. Kalabalık iftar sofraları, bereketi geceye ışık tutan sahur sofraları Ramazan ayının bizlere sunduğu güzelliklerden yalnızca birkaçıdır.

2018 yılı Ramazan pidesi fiyatı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşmesi sonucu belirlenen Ramazan pidesi fiyatına yer verildi. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan'ın demirbaşı Ramazan pidesi bu sene ne kadar olacak? İşte, 2018 Ramazan pidesi satış fiyatı..

2018 Yılı Fitre Miktarı:

Gündem 06 Nisan 2018 10:56 2018 yılının fitre miktarı belli olduDiyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında yapılan toplantıda bu seneki fıtır sadakası (fitre) 19 lira olarak belirlendi.

Ramazan Pidesinin Bu Yıl Kaç TL Olacağı Açıklandı

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit yaptığı son dakika açıklamasında bu yıl Ramazan pidesinin ne kadar olacağını söyledi.

Bu yıl pide fiyatlarını illerde bulunan fırıncılar odası değil, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı belirledi. Bu kapsamda Samsun Fırıncılar Odası’na gönderilen rssmi genelgede Ramazan pidesinin kilo fiyatının 6,70 TL’den, 7, 20 TL seviyesine yükseltildiğine yer verildi.

2018 RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL OLACAK?

Ramazan pidesinin bu yılki satış fiyatı belli oldu. Kamuajans'ın haberine göre; mübarek Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pidesi için esnaf odalarından gelen talebi değerlendirmek için fiyat takdir komisyonu toplandı. Takdir komisyonu üretici ile tüketici dengesini gözeterek Ramazan pidesi fiyatlarını belirledi.

- 420 gram Ramazan pidesinin fiyatı 3 lira olarak belirlendi.

- 560 gramı 4 liradan satılacak pidenin 700 gramı ise 5 liraya tezgaha çıkacak.

Yaşam 19 Nisan 2018 14:56 Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan Bayramı ne zaman 11 ayın Sultanı Ramazan geldi çattı. Paki tam olarak ne zaman evlerimize misafir olacak?

300 GRAMI KAÇ TL'YE DENK GELİYOR?

Pideye yapılan zammın gramaj üzerinden uygulanacağını vurgulayarak açıklamasını sürdüren Yiğit, şunları söyledi:

“Geçen sene 300 gram sade pide 2 lira, yumurtalı da 2,5 liraydı. Kilo bazında 6,70 kuruşa tekabül ediyordu. Bu sene ise pidenin kilo fiyatı 7,20 kuruş olarak belirlendi. Bu artışı da muhtemelen geçen seneki fiyatları aynı tutarak gramaj anlamında bir değişime gideceğiz. Yani pideye maksimum yüzde 10’dan daha az bir zam yapmayı düşünüyoruz. Zammı, fiyatlara değil gramaja yansıtmayı düşünüyoruz. Ekmeklerde de artık fiyatlar komisyon kurarak belirleniyor. Komisyonda Esnaf Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve odamızdan oluşan 6 kişilik komisyon tarafından fiyatlar belirleniyor. Bu ay itibariyle de Samsun’da taban gramajı 200 gram olan ekmek satılmaya başlandı. Şu anda 200 gram ekmek 1 liradan satılmaya devam ediyor.”

Dini 20 Nisan 2018 07:06 2018 Ramazan Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı?Ramazan'ın ne zaman geleceğini sorgulayan vatandaşlar, bayramın ne zaman olduğunu da merak ediyor. 2018 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 9 gün tatil olacak mı?

Kaynak: Ajanshaber