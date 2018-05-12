Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı 2 buçuk lira olarak belirlendi.

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kala Ramazan pidesi fiyatları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında geliyordu. Fırıncılar odasından gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesi 2 buçuk lira olarak belirlendi.

350 GRAM RAMAZAN PİDESİNİN FİYATI 2 BUÇUK LİRA OLARAK BELİRLENDİ

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı 2 buçuk lira olarak belirlendi.

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kala Ramazan pidesi fiyatları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında geliyordu. Fırıncılar odasından gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesi 2 buçuk lira olarak belirlendi.

Kaynak: Ajanslar