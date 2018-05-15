Resimli Ramazan mesajları 2018 - Güzel ve anlamlı Ramazan mesajları

Resimli Ramazan mesajları 2018 yılı ortalarında internet kullanıcıları tarafından sıkça aratılmaya başlandı. Güzel ve anlamlı Ramazan mesajları ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Ramazan mesajları 2018 yılının mayıs ayında Ramazan ayının gelmesiyle sıkça aratılmaya başlandı. İnternette Ramazan'ın gelmesi vesilesiyle insanlar birbirlerine Ramazan mesajları yollamaya başladı. İnsanlar eşine, dostuna, arkadaşlarına ve yakınlarına güzel ve anlamlı Ramazan mesajları atıyor. On bir ayın sultanı olarak anılan Ramazan ayı vatandaşlarımız tarafından büyük bir hoşnutlukla karşılandı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayının başlamasıyla vatandaşlar ibadetlerine başladı, camiler dolup taştı. Eller semaya dua etmek için yöneldi. Bizlerde Ajans Haber ekibi olarak Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram gibi mesajlaşma ve sosyal medya platformlarında sevdiklerinize yollayabileceğiniz kısa ve resimli Ramazan mesajlarını derledik. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

RAMAZAN MESAJLARI 2018

Ramazan mesajları 2018 yılı ile vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Milyonlarca vatandaş Ramazan ayını büyük bir coşku ve sevinçle karşıladı. Bu mübarek günde camiler doldu taştı, dualar edildi. İnsanlar sevdiklerine ve tanıdıklarına Resimli Ramazan mesajları yollamaya başladı. Ramazan mesajlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin... Hayırlı Ramazanlar.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

RESİMLİ RAMAZAN MESAJLARI

Yаğmur gibi bereketli ve yağmur tаnеlеri kаdаr tatlı bereketli Ramazanlar dilerim.

En ışıltılı bаkışlаrın gözlеrindе, en tatlı sözlеrin kulаklаrındа, tüm mutluluklаrın аvuçlаrındа ve en sonsuz sеvgilеrin gönlüncе yаşаyаcаğı Ramazan Ayı gеçirmеnizi dilеrim…





Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar.



Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun.

Sevgi söze dolarsa duа olur, dua Allah'a ulaşırsa nur оlur, aynı yоlda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulаşmаsı dileği ile Rаmаzаnın Mübarek Olsun



Mübarеk Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az yеmеğе. Ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmаyа. Dininin sıhhat ve selameti olan Peygamber Efеndimizin güzel ahlakına sahip оlmaya vesile olsun.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının sizlere güzellikler getirmesini dilerim.

Günеşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesаbı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.

Güzel ve iman dolu bu ayda gözlеrinizdе ışık, sofralarınızda iftаr bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.



Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah-ü Teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin ‘Kadir Gecesinin’ hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.

Gönüllerin merhamet dolduğu, en katı yüreklerin bile iman ateşiyle ısındığı, sevgi ve saygının esas olduğu, büyüklerin sabırlı küçüklerin vefakâr olduğu bu ay Müslüman âlemine bahşedilmiş en güzel hediyelerden biridir. Ramazan ayını ibadet içinde geçirmenizi diler, Ramazan ayının bütün milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Mübarek Ramazan ayınız kutlu olsun.





Hoş geldin on bir ayın sultanı. Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim. Savaşların olmadığı, kıtlığın baş göstermediği, şehit haberlerinin olmadığı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek ayımız kutlu olsun.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu lara karışsın aminler, mübarek aydır gelen, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile osun.



Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan.





Gün batar usul usul. Kararır gece. Yeniden doğar her şey. Mübarek Ramazan ayinin gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle. Hayırlı Ramazanlar.



Şu mübarek şehr-i Ramazan leyle-i kadri ihate ettiği için kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hoşgeldin On Bir Ayın Sultanı.

Kaynak: AjansHaber