Ramazan kolisi fiyatları 2018 - BİM, A101, Şok, CarrefourSA ve Migros

Ramazan ayının gelmesiyle Ramazan kolisi fiyatları 2018 yılının mayıs ayında merak edilen konular arasında yer aldı. BİM, A101, Şok ve Migros ramazan kolisi fiyatları ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Ramazan ayına sayılı günler kala insanlar Ramazan kolisi fiyatları 2018 araştırmasını sıklıkla yapmaya başladı. Ramazan Ayı'nda erzak paketleri yavaş yavaş tüm marketlerin perakende mağazalarında satışa sunulmaya başlandı. Birçok vatandaş BİM, A101, Şok, CarrefourSA ve Migros marketlerinin ramazan kolisi fiyatlarını merak etmeye başladı. Ramazan kolisi fiyatlarını belirleyen ünlü market zincirleri, farklı çeşit ve farklı boyutlarda paketleri vatandaşların hizmetine sundu. Bizde Ajanshaber ekibi olarak sizler için Ramazan erzak kolisi fiyatlarıyla ilgili detaylı bir araştırma yaptık.

RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2018

2018 Ramazan Ayı erzak paketleri birçok marketin mağazalarında şimdiden satışa sunulmaya başlandı. Birçok vatandaş Ramazan kolisi fiyatları ne kadar olacak sorusunun yanıtını arıyordu. Ramazan kolisi fiyatlarını yayınlayan ünlü marketler zinciri, farklı boylarda ve farklı fiyatlarda paketleri satışa sundu.

İŞTE MARKET MARKET RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI LİSTESİ

-CarrefourSA ramazan kolilerini farklı seçenekler şeklinde satışa sundu. Bu kolilerin fiyatları 29.9 TL ile 99.9 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu paketler klasik, mega, süper ve lüks paketleri olarak kendi içinde fiyatlar kategorisine ayırlıyor. Bu kolilerdeki ürünler Ramazan'daki ihtiyacı giderek temel ürünlerden oluşuyor. Fiyatı 29.9 TL olan Klasik Ramazan kolisinde 13 ürün, 59.9 TL fiyatındaki Süper Ramazan Kolisi 23 ürün, 69.9 fiyatındaki Mega Ramazan Kolisi'nde 25 ürün, 99.9 TL fiyatındaki Lüks Ramazan Kolisinde 31 ürün yer alıyor.

-Migros Marketler Zinciri Bereket, Ziyafet ve Lezzet adında üç adet ramazan kolisi seçeneceği sunuyor. Migros 13 üründe n oluşan Bereket Ramazan Kolisi'ni 29.9 TL'ye, 22 ürünün yer aldığı Lezzet paketini 49.9 TL'ye, 29 ürünün yer aldığı Ziyafet pakedini ise 99.9 TL'ye satışa sundu.

-Şok Marketler Zinciri içinde19 ürünün bulunduğu Ramazan Erzak Paketi'nin 49.9 TL'den satışa sundu. Alışverişini kendi yapmak isteyen müşterileri içinde 25 TL'lik ŞOK Kart marketlerde yerini aldı.

-A101 Marketler Zinciri içinde 5 bakliyat ürünün 1'er kilogramdan satışa sunulduğu paketi 24.99 TL'den satışa çıkardı.

-BİM Marketler Zinciri ise Ramazan'ın güzelliği paylaşmanın bereketi sloganlı paketlerini 50 TL ve 100 TL'lik iki hediye kart olarak satışa sundu. Kartların kullanım süresi ise 1 yıl olacak.

Kaynak: AjansHaber