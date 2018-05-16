Ramazan etkinlikleri 2018 - Ramazan etkinlikleri nerede yapılacak?

Ramazan etkinlikleri 2018 yılında vatandaşların ilgi odağı olmayı başardı. On bir ayın sultanının gelmesiyle Ramazan etkinlikleri nerede yapılacak sorusunun cevabı Ajanshaber.com'da.

Ramazan etkinlikleri 2018 yılında Ramazan ayının gelmesiyle beraber sıkça aranıyor. İnsanlar Türkiye genelinde yapılacak olan etkinlikleri merak ediyor. Ülke genelinde yapılacak olan etkinliklerle birlikte insanlar iftar öncesi ve sonrası, sahur öncesi ve sonrası etkinliklerle kafa dağıtma imkanı bulacak. Merak edilen bir diğer soru da Ramazan etkinlikleri nerede yapılacak? Etkinlik yapan belediyelerin başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine yoğun bir programla vatandaşlara güzel anlar yaşatacak.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ 2018

Ramazan etkinlikleri 2018 yılı Ramazan ayında Türkiye'nin birçok yerinde yapılacak. Ramazan programları kapsamında birçok büyük şehir belediyesi ve ilçe belediyeleri çeşitli etkinlikler yapacak. İftar çadırları, tiyatro oyunları, çocuklara özel gösteriler ve Kuran-ı Kerim tilaveti bunların başında yer alıyor.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ NEREDE YAPILACAK?

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla bu ayda çeşitli etkinlikler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı etkinlikler ve mekânları merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan programları, bu sene Ramazan ayının başlangıç günü olan 16 Mayıs 2018 tarihinden itibaren İstanbul’un çeşitli noktalarında yapılacak. Ramazan etkinliklerinin yapılacağı bu noktalar ise Sultanahmet, Yenikapı sahili, Maltepe sahili ve Beylikdüzü olarak belirlendi.





FİLİSTİN ŞEHİTLERİ İÇİN DUA EDİLECEK

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından, Sultanahmet, Maltepe ve Beylikdüzü Meydanlarında 16-17 Mayıs tarihlerinde Filistinli şehitler için Kur’an-ı Kerim okunacak. Dünya Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Abdurrahman Sadien’in de bulunduğu 17 hafız şehitler için teravih namazı sonrası Kur’an-ı Kerim Tilaveti yapılacak.

ÇEŞİTLİ KONSERLER VERİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan programları; her akşam saat 20:05’ten itibaren yapılması planlanan Kur’an-ı Kerim tilaveti, tiyatro ve orta oyunu gösterileri ile konserleri kapsayacak. Bu tiyatro oyunları, iftardan sonra yapılacak çocuklara özel tiyatro gösterileri ve Hacivat ile Karagöz oyunlarını da kapsıyor. Konser verecek sanatçıların arasında ise Yusuf Güney, Taşkın Savaş Musiki Topluluğu, Burak Sezen, Yusuf Karagöz, Recep Demirkaynak ve Grup Genç bulunuyor.

SULTANAHMET RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Her Ramazan ayında İstanbul halkının toplanarak birlikte sahur ve iftar yaptığı meydanlardan biri olan Sultanahmet Meydanı, tarihi ve manevi dokusu ile bu Ramazan ayında da yine İstanbullular tarafından sıklıkla ziyaret edilen mekânlardan biri olacak. Sultanahmet Meydanı’nda İstanbul ile özdeşleşmiş çeşitli markaların satış yapacağı, unutulan ve unutulmaya yüz tutmuş markaların tanıtımının yapılacağı bir çarşı açılması planlanıyor. Bu çarşıda, İstanbul’a ait geleneksel yemek ve tatlılar ile Türk tarihi ve kültürünün de özellikle yabancı turistlere tanıtılması da hedefleniyor. Bu tatların arasında helva, lokum, Türk kahvesi, boza, turşu, leblebi ve şerbet bulunuyor. Bunların yanında eski Türk mesleklerine ait stantların da açılacağı belirtildi. Bu stantların minyatür, ebru, sedef işlemeciliği, mefruşat, cam boyama, iğne oyası, kumaş boyama, yazmacılık, yemenicilik, keçecilik, tespihçilik, ahşap oyma, çini, kırkyama ve yorgancılık gibi eski Türk mesleklerini tanıtacak.

FESHANE RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

İstanbul’da her yıl düzenlenen Ramazan ayı Feshane şenlikleri 2018 yılında da oldukça hareketli geçecek. Eyüp’te hayırsever vatandaşların da desteğiyle her gün iftar yemeği verilecek. Geçen yıl ilgi gören Cülus Yolu iftarları, bu yıl da devam edecek. Padişahların kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı bu tarihi mekanda Kuran-ı Kerim dinlenecek, musluklardan Osmanlı şerbeti içilecek, iftar sonrası teravih namazı Eyüp Sultan Camisi’nde kılınacak.

”İlçedeki diğer mahallelerde de toplu iftar yemekleri düzenlenecek. Toplu mahalle iftarları programlarında, Türkiye’nin tanınmış hafızları Kuran-ı Kerim okuyacak. Tasavvuf müziği eşliğinde konserler tertip edilecek, ilahiler dinlenilecek, çocuklar için Hacivat-Karagöz, jonglör, kukla, sihirbazlık, ateş yutan adam, uzun adam gibi gösteriler düzenlenecek. Sekiz mahallede sahur yemeği verilecek. Eyüp’te Haliç Kıyısı’na kurulacak Tarihi Osmanlı Evleri’nde, geleneksel yemek kültürünü yansıtan stantlar, çocuklar için eğlenceli etkinlikler, mini lunapark, çay bahçeleri ve açık hava sineması yer alacak. Belediye ramazan ayı süresince Türk Sineması’na damgasını vurmuş filmleri Eyüplüler ile buluşturacak.

BEYLİKDÜZÜ RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Beylikdüzü’de çeşitli etkinlikler ile İstanbulluların karşısına çıkmayı planlıyor. Bu etkinliklerin arasında iftar öncesi ve Teravih Namazı sonrasında yapılacak tiyatro ve sahne gösterileri, Hacivat-Karagöz gösterileri ve çeşitli konserler bulunuyor.

MALTEPE RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe Sahil’de iftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı sonrası Tasavvuf Müziği dinletileri gerçekleştirilecek ve Hacivat-Karagöz gösterileri gibi tiyatro ve sahne gösterileri de Ramazan ayında Maltepe sahilinde yapılacak etkinliklerden olacak. Ayrıca yemek, tatlı, şerbet gibi çeşitli geleneksel tatların bulunabileceği bir çarşı da Maltepe sahilinde olacak. Bunların yanında Türk-İslam sanatına ait eserler, birçok yayınevinin kitapları ile çini, topaç ve ebru gibi el sanat ürünlerinin bulunabileceği İslami ve Geleneksel Sanatlar Sokağı da Ramazan ayı boyunca Maltepe sahilinde olacak.

YENİKAPI RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Ramazan ayı boyunca Yenikapı’da da Maltepe’de olduğu gibi Tasavvuf dinletileri, tiyatro gösterileri ve çeşitli çarşılar bulunacak. Bunların yanında kadın ve erkekler için ayrı ayrı ibadet alanları oluşturuldu. Bu ibadet çadırlarında, yaklaşık iki bin kişinin Teravih Namazı kılabilmesi planlanıyor. Ayrıca Yenikapı’da ücretsiz internet hizmeti, sağlık odası, iletişim noktası ve Bahçe Market de bulunacak.

Kaynak: AjansHaber