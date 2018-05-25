Ramazan davulcuları bu mahallede davul çalamıyor: İşte o çok ilginç neden!

Emir Sultan hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yüzlerce yıldır Ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor.

Türbesi Bursa'da bulunan Emirsultan'ın Hazreti Muhammed'in soyundan geldiği ifade ediliyor. Davulcu İzzet Tunç, mahallede davul çalmayıp, ses çıkarmamalarının nedenini, mahalle sakinlerinden saatini kuranlar olmasına ya da oruç tutmayanlar bulunmasına değil de Emirsultan'a "rahatsızlık vermemek", ona saygı göstermek olarak açıklıyor.

İzzet Turunç, "Emirsultan Hazretleri rahatsız oluyor, onun için bu mahallede davul çalmıyoruz. Senelerden beri de kimse çalmaz. Rivayete göre 62 yıl önce davul çalan bir kişinin, Emirsultan Hazretleri’nin rahatsız olması nedeniyle gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi’ndeki mezarlıkta kalktığını söylemesinden sonra Emirsultan’da sahur vakti davul çalınmıyor. Bu konuda hakkında da çeşitli rivayetler var" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Aydın ise, "Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Aileleri 'Pilava pilava' diye bağırıp, evlerinin zillerine basarak uyandıran bir vatandaşımız var. İnsanlar gerçekten pilava gelmiyorlar. Sadece gelenek olduğu için bu şekilde bağırılıyor. Aileler Ramazan ayının öz yemeklerinden olan 'pilava pilava' diyerek kaldırılıyor. Mahallemizde görev yapan İzzet Tunç da davul çalmadan görevini yapıyor, kapı ve zilleri çalarak vatandaşları uyandırıyor" dedi.

Mahalle sakinleri İzzet Tunç’a elinde gezdiği ve kapılara vurarak uyandırdığı bastonuna karşılık olarak havlu yada fanila asarak, bahşiş verip onu onurlandırıyor. İzzet Tunç ise yaklaşık 45 yıldır bu mahallede görevini hiç yılmadan başarılı şekilde yerine getiriyor.

EMİRSULTAN KİMDİR?

İsmi, Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buhara olup, lakabı Şemsüddin’dir. 770 (m. 1368) senesinde Buhara’da doğdu. 833 (m. 1430) senesinde Bursa’da veba hastalığından öldü. Ona, Buhara’da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyyid olduğu için “Emir Buhari”, Yıldırım Bayezid Han’ın damadı olduktan sonra da “Emir Sultan” denilmiştir. Türbesi, Bursa’da kendi ismiyle anılan caminin yanındadır.

Kaynak: ajanslar