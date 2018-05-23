Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı hangi ay?

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor sorusu Ramazan ayı ilerledikçe merak edilmeye başlandı. Peki Kurban Bayramı hangi ay?

Ramazan ayı yavaş yavaş ilerlemeye başladıkça vatandaşların aklına gelen ilk soru Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor sorusu oldu. Ramazan ayı ibadetlerin gerçekleştirildiği ve yardımlaşmanın üst seviyede olduğu bir aylardan birisidir. On bir ayın sultanı olan bu ay Ramazan Bayramı ile sona ermektedir. Şimdilerde milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağıyla ilgili internette araştırmaya yapmaya başladı. Vatandaşlar bir yandan da Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili internette arama yapıyor. Peki Kurban Bayramı hangi ay?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının nihayete erdiği günleri temsil eden Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar internette Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Diyanet takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran akşamına denk gelecek. 15 Haziran günü Ramazan Bayramı başlayacak. Buna göre, bayramın arefe günü 14 Haziran günü olurken, üç günlük bayram 15-16-17 Haziran tarihlerinde tamamlanacak.

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

KURBAN BAYRAMI HANGİ AY?

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı’nın yer alacağı tarihler...

-1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

-2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

-3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

-4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

KURBAN BAYRAM TATİLİ NE KADAR?

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

KURBAN NEDİR?

Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık’ta İsâ’nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba’nın oğlu İsâ’yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

Kaynak: AjansHaber