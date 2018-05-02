Ramazan 2018 ne zaman başlıyor? Oruç tutmaya ne zaman başlayacağız?

İslam alemi Ramazan 2018 ne zaman başlıyor sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki mübarek Ramazan ayında Oruç tutmaya ne zaman başlayacağız? Tüm bu soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

11 ayın sultanı, bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayını milyonlarca kişi merakla beklemeye başladı. Ramazan ayı için bekleyiş heyecanla sürerken Müslümanlar Ramazan 2018 ne zaman başlıyor sorusunu şimdiden sıkça sormaya başladı. Bu mübarek aya sabırsızlıkla kavuşmak isteyen insanlar bu sorunun yanıtını bekliyor. Sorulan diğer sorulardan birisi de 2018 yılının başında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm dini günlerin takvimini açıkladı. Peki oruç tutmaya ne zaman başlayacağız? İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği Ramazan ayı ve oruçla ilgili tüm detaylar haberimizde.

RAMAZAN 2018 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı "bin aydan daha hayırlı olan", Kadir Gecesi'nin içinde bulunduğu ve Kuran'ın indirildiği bereketli bir aydır. Müslüman alemi uzun zamandır Ramazan 2018 ne zaman başlıyor sorusunu sıkça sormaya başladı. 11 ayın sultanı Diyanet İşleri başkanlığı'nın 2018 yılının başında açıkladığı takvime göre, Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayıp 14 Haziran Perşembe günü ise sona erecek.

ORUÇ TUTMAYA NE ZAMAN BAŞLAYACAĞIZ?

3 ayların gelmesiyle Müslümanların yüreğinde farklı bir coşku oluşmuştu. 3 aylar 8 Mart 2018 tarihinde Receb ayı ile birlikte başladı. 3 ayların başladığı günden beri İslam aleminin merak ettiği soru oruç tutmaya ne zaman başlayacağız oldu. Müslümanlar 15 Mayıs Salı akşamı ilk kez sahura kalkacak. Böylece ilk orucunu 16 Mayıs Çarşamba günü tutmuş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Tüm insanlığa rehber olarak gönderilen, Allah'ın kullarına bir lütfu olan, bin aydan daha hayırlı olan, Kuran'ın indirildiği ve içinde Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu mübarek bir aydır. 17 Nisan 2018 tarihinde Şaban ayı başlamış ve 30 Nisan 2018 tarihinde Berat Kandili idrak edilmişti. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 tarihinde idrak edilecektir. Ramazan ayının hemen ardından Ramazan Bayramı 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 17 Haziran 2018 günü son bulacak.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.

2018 YILINDAKİ ÖNEMLİ GÜN VE GECELER

3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. İşte 2018 yılındaki önemli gün ve geceler...

Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi

Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe

Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar

Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma

Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı

RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR

Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır.

Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

"Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir"

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

"Ramazan ayının ilk gecesinde; sema kapıları ve cennet kapıları açılır. Bu açılış, ta son gecesine kadar devam eder; kapanmaz. İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır. Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…" (Gunyet-üt Talibin)

"Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur" (Nesai)

Ramazân-ı şerîfin ilk akşamı, (Şa'ban'ın son gününü Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında 2 rek'at teşekkür namazı kılınır. "Yâ Rabbî, Ramazân-ı şerîf ile müşerref kıldığın için" denilir ve namaza durulur.

"Resulullah ve Hz. Ebu Bekir devrinde teravihler ferdi olarak kılınmış ve durum Hz. Ömer'in hilafetinin başlarına kadar bu minval üzere devam etmiştir. Hz. Ömer'in emriyle teravihler Übey İbnu Kab'ın imamlığında cemaatle kılınmaya başlanmıştır. Bu sebeple teravih namazının cemaat ile kılınmasına "Hz. Ömer'in sünneti" denilmiştir." (Kütüb-i Sitte)

Birinci 10 gün içinde mümkünse Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. İkinci 10 gün içinde mümkünse yine Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

Fâtiha-i şerîfeden sonra birinci rek'atte 1 "İnnâ a'taynâkel-kevser...", ikinci rek'atte 1 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

"Allâhümme yâ vâsial-mağfiratiğfirlî", iftar esnâsında da:

"Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme ğadin neveytü" duâsı okunur.

Ramazanda sadaka-i fıtır veremeyen müslümanlar, arefe günü 2 rek'at namaz kılarak, Allâh'a ilticâ ederler. Zamm-ı sûre olarak ne istenirse o okunur.

KUR'AN-I KERİM'DE RAMAZAN AYININ YERİ

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da ” Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. “(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin “Bin aydan daha hayırlı” olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de “Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır” (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN RAMAZAN İLE İLGİLİ RÜYASI

(Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestler gelip, onu içindeki zor durumdan kurtardı. Birini gördüm, kabri onu sıkıyordu. Kıldığı namazlar gelip, onu kabir azabından kurtardı. Birine şeytanlar musallat olmuştu. Ettiği zikirler gelip, şeytandan onu kurtardı. Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu Ramazan orucu gelip, susuzluğunu giderdi.



Birini zulmet sarmıştı. Yaptığı hac gelip karanlıktan çıkardı. Birine ölüm meleği gelmişti. Ana babasına yaptığı iyilikler gelip, ölümüne engel oldu, geciktirdi. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. Sıla-i rahim gelip, ona şefaat etti, onlarla konuştu. Peygamberinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı. Aldığı gusül, onu alıp yanıma getirdi. Ateşten korunmak isteyen birisine, sadakası gelip ateşe perde oldu. Birini zebaniler alıp Cehenneme götürürken, yaptığı emr-i maruf ve nehy-i münker gelip kurtardı. Biri Cehennem ateşine atılmıştı. Allah korkusu ile döktüğü gözyaşları gelip oradan kurtardı.

Birine amel defteri solundan verilirken, Allah korkusu gelip, defterini sağa aldı. Sevapları hafif gelen birine, kendinden önce ölen çocukları gelip, sevabını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında, korkudan titreyen birine, Allahü teâlâya olan hüsnü zannı gelince, titremesi durdu. Sırattan zorla geçen biri, Cennete geldi. Fakat kapılar kapalıydı. Kelime-i şehadeti gelip, onu Cennete koydu.) [Taberani, Hakîm-i Tirmizi]

Kaynak: AjansHaber