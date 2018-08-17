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17 Ağustos 2018 15:11 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2018 15:21

Rahip Brunson'a üçüncü ret

ABD'li Rahip Brunson'un ev hapsine yapılan itiraz reddedildi.

Rahip Brunson'a üçüncü ret

Rahip Brunson'un ev hapsine yapılan itiraz bir kez daha reddedildi.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ DAHA TALEPTE BULUNMUŞLARDI

Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, Temmuz ayının sonunda da Brunson hakkındaki ev hapsi kararına itiraz etmişti.

Rahip Brunson için daha önce iki kez ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulunulmuştu.

Her iki başvurunun ardından üçüncü ve son başvuru da mahkeme tarafından reddedildi.


Kaynak: Ajanslar

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