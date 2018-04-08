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Radyasyon testi! En az ve en fazla radyasyon hangi telefonda?

Radyasyon testi! En az ve en fazla radyasyon hangi telefonda?

2000'li yıllarda hayatımıza giren cep telefonları artık her bütçeye uygun bir şekilde hemen her bireyin sahip olduğu bir araç haline geldi. Hayatımızın vazgeçilmezi olan ve neredeyse elimize almadan duramadığımız telefonlarımız aslında bizler için oldukça tehlikeli bir alet.
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Teknoloji 08 Nisan 2018 - 13:14

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