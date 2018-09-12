Rachid Taha kimdir? Neden öldü?

Rai müziğine adını kazıyan isimler arasında yer alan Rachid Taha hayatını kaybetti. Bunun üzerine Rachid Taha kimdir sorusu aratılmaya başlandı. Rachid Taha neden öldü sorusunun cevabı ve ayrıntılar Ajanshaber.com'da...

Rai müziğine adını kazıyan isimler arasında olan ve birçok seveni bulunan Rachid Taha hayatını kaybetti. Bunun üzerine insanlar Rachid Taha kimdir sorusunu aratmaya başladı. Ünlü sanatçı dün gece Fransa'daki evinde hayata gözlerini yumdu. Peki Rachid Taha neden öldü?

RACHİD TAHA KİMDİR?

Rachid Taha, 1958 yılında Cezayir Oran'da dünyaya gelmiştir.

Müzik kariyeri 1981 yılında kurduğu Carte de Séjour ile başlar. Göçmenlerin entegrasyonunu ve onlara tolerans gösterilmesini savunan grubun adının anlamı "oturma izni"dir. 1986 yılında dönemin kültür bakanı Jack Lang, Douce France (Tatlı Fransa) adlı ünlü ironik bir şarkıyı Fransa Ulusal Meclisi üyelerine dağıtmış, bu olay grubun sesini miliyetçi cepheye karşı daha yüksek duyurabilmesini sağlamıştır.

1989 YILINDA SOLO KARİYERİ BAŞLADI

Grubun 1989 yılında dağılmasıyla birlikte Rachid Taha'nın solo kariyeri başlamıştır. 1991 yılında Barbès adlı ilk solo albümünü çıkarmıştır. 1993 yılında İngiltere diskolarında popülerleşen Rachid Taha albümündeki Voila Voila adlı şarkısı Rachid Taha'nın politik çizgisini bırakmadığını gösterir. Şarkının bir bölümünde sözler şöyledir:

Kelimeler her yerde aynı: sen, yabancı, bütün sorunların kaynağısın!

1970'li yıllardan kalma "Ya Rayah" adlı parçayı 1997 yılında single olarak piyasaya sürdü; bu şarkı onu dünya çapında üne kavuşturdu. Türkiye'de de en tanınmış şarkısı budur. Türkiye'de çok tanınmış bir diğer çalışması ise 1999 yılında Khaled ve Faudel ile verdiği konser kaydıdır. Bu konser 1,2,3 Soleils adı altında bir albüm olarak piyasaya sunulmuştur.

Kaynak: Ajanshaber