Rachid Taha hayatını kaybetti

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha'nın Fransa'nın başkenti Paris'te hayatını kaybettiği bildirildi.

Le Parisien gazetesi, ünlü sanatçının ölüm haberini ailesinin duyurduğunu yazdı.

59 yaşındaki sanatçının dün akşam, Paris'teki evinde uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

PARÇALARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYORDU

Taha, 1990'lı yıllarda "Ya Rayah", "Abdel Kader" ve "Ida" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı. 10 yaşındayken, Cezayir’in batısında yer alan liman şehri Oran’dan Fransa’nın Alsace Bölgesi'ne göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Taha, Oran şehrine özgü müzik türü Rai tarzı parçalarıyla büyük beğeni toplamıştı.

Dünya 12 Eylül 2018 15:01 Rachid Taha kimdir? Neden öldü?Rai müziğine adını kazıyan isimler arasında yer alan Rachid Taha hayatını kaybetti. Bunun üzerine Rachid Taha kimdir sorusu aratılmaya başlandı. Rachid Taha neden öldü sorusunun cevabı ve ayrıntılar Ajanshaber.com'da...

1980'Lİ YILLARDA ŞARKILARI TÜM DÜNYAYA YAYILMIŞTI



Rai müziği, özellikle Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine baş kaldırması ve sömürüye karşı mücadele hareketlerinde önemli yer etmişti. Rai, 1980'li yıllardan itibaren uluslararası çapta tanınmış ve Taha'nın şarkıları ile tüm dünyaya yayılmıştı.

Taha'nın yeni bir albüm üzerinde çalıştığı ve 2019 başında yeni albümüyle sevenleriyle buluşmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar