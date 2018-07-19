Dışişleri'nden Münbiç açıklaması: PYD Münbiç'ten çekildi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre PYD terör örgütünün Münbiç'ten çekildiğininin teyit edildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy gazetecilerin sorularını yanıtladı. Münbiç'teki PYD varlığına ilişkin Aksoy, "Münbiç'te devriye bölgesinden PYD'nin çekildiği teyit edildi. Münbiç yol haritasının planlama ve uygulama safhası devam ediyor. Münbiç yol haritasının hedefi PYD/YPG'yi sona erdirmek.

Aksoy'un cevaplarından satır başları;

''İDLİB'DE YAŞANANLARIN TEKRAR ETMESİNİ İSTEMİYORUZ''

"Doğu Guta'da, kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güneybatısında yaşanan senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz" diyen Aksoy'un açıklamalarının satır başları şöyle:

- Rejimin (Suriye'nin güneyinde) gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz.

PYD MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLDİ

- Münbiç yol haritasının planlama ve uygulama safhası devam ediyor. Münbiç'te devriye güzergahında PYD'nin çekildiği teyit edildi.

- (Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin) "Baştan itibaren bu konuda çalışmalar var ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok"

- Soçi toplantısının 30-31 Temmuz'da yapılması öngörülüyor.

- F-35 konusunda bir sıkıntı yok. Pilotlarımız şuanda eğitim alıyorlar.

"Farklı ülkelerden 100'ün üzerinde FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdik"

- Farklı ülkelerden 100'den fazla FETÖ'cüyü Türkiyeye getirdik.

-Avusturya boyundan büyük işlere kalktı. Avusturya popülist akımlara kapılmamalı.

- Irkçılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artış göstermesinden kaygı duyuyoruz. NSU davası bizim beklentilerimizi hiçbir şekilde karşılamadı. Takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Ajanslar