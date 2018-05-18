Putin'i gören Katil Esed keyiften dört köşe oldu!
Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de binlerce masumu katleden Esed'i kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de devam eden iç savaşta rejimin yanında olarak büyük katliamlar öncesi Esad'a güven verdi.
Amerika'ya karşı kendi menfaatleri doğrultusunda Esad'ı destekleyen Rus Lider, ülkedeki varlığını da günden güne artırdı.
SAYGIDA KUSUR ETMEDİ
Putin sayesinde kontrolü tamamen kaybetmeyen Esad, Soçi'deki buluşmada oldukça neşeliydi.
Putin'i görünce ağzı kulaklarına varan Esad, objektiflere böyle yansıdı:
Kaynak: ajanslar