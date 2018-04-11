Putin'den Trump'a jet cevap!

Trump'ın 'Hazır ol Rusya, füzeler geliyor' sözlerine Rusya'dan "Akıllı füzeler meşru hükümeti değil teröristleri hedef almalı" cevabı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,"Akıllı füzelerin, birkaç yıldır kendi topraklarında uluslararası terörle mücadele eden meşru hükümete doğru değil, teröristlerin bulunduğu tarafa doğru uçması gerekir" dedi.

NE OLMUŞTU?



Esed rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Rusya veto etmişti:

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş, ancak Rusya veto etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nick Haley, "BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek."ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP "TÜM İHTİMALLER MASADA" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump da Esed rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.

Dünya 11 Nisan 2018 14:06 Trump'tan Rusya'ya.."Hazır ol Rusya çünkü füzelerimiz geliyor!"Donald Trump, Suriye'ye askeri müdahale seçenekleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Ajanslar