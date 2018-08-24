Putin'den Trump'ı kızdıracak Türkiye çıkışı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İşbirliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda artıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Kremlin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in de katıldığı görüşmenin basına açık bölümünde açıklamalarda bulunan Putin, "Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor, hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İşbirliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenli olarak buluşuyoruz" dedi.

SURİYE MESELESİ

Rus lider, iki ülke arasında ekonomik alandaki işbirliğinin giderek daha da derinleştiğine, bölgesel sorunlarla ilişkili hususların çözümü ve Suriye krizi gibi yüksek öneme sahip sorunların çözümü konularındaki işbirliğine de dikkat çekti.

Suriye gibi hassas konularda da Rusya ve Türkiye’nin gösterdiği çabayı öven Putin, "Ayrıca İran, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin de katkılarıyla da ciddi bir şekilde Suriye meselesinin çözümüne yaklaşabildik" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: ERDOĞAN, SİZİ TÜRKİYE'DE BALIKÇI RESTORANINA GÖTÜRMEK İSTİYOR

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus lidere selamını ileterek, "Sizleri en yakın zamanda Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Özellikle İstanbul’da birlikte balık yeme konusunda mutabakatınız vardı. Rusya ve Türkiye arasında ilişki, bazılarını kıskandırmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak üçlü zirve konusunda arkadaşlarımızın hazırlıkları sürüyor. İkili ilişkilerimizin yanında bölgesel konulardaki iş birliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bölgesel barış için de bu çok önemlidir" dedi.

Kaynak: Ajanslar