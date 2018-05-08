Putin'den flaş açıklama! "Birçok ülke için tehlike!"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Dolarda yaşanan tekelleşme, dünyanın birçok ülkesi için tekinsiz ve tehlikeli bir durum yaratıyor.' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dolarda yaşanan tekelleşmenin, dünyanın birçok ülkesi için tehlikeli bir durum yarattığını belirterek,“Dolara bağlılığı düşürerek, Rus ekonomisinin egemenliğini korumamız gerekiyor.” dedi.

Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı açıklamada, Rusya’nın küresel piyasalardaki konumunu güçlendirmek için “savaşmak” zorunda olduğunu söyledi.



DOLARDA YAŞANAN TEKELLEŞME TEHLİKE YARATIYOR

Rusya’ya yönelik yaptırımların, Rusya’nın ekonomik egemenliğini sağlaması için fırsatlar yarattığına işaret eden Putin, “Dolarda yaşanan tekelleşme, dünyanın birçok ülkesi için tekinsiz ve tehlikeli bir durum yaratıyor. Dolara bağlılığı düşürerek, Rus ekonomisinin egemenliğini korumamız gerekiyor.” diye konuştu.

Petrol ticaretinin de dolarla yapıldığını anımsatan Putin, “Bu yükten kurtulmamız lazım. Dahası, ortaklarımız da küresel ticaret kurallarını ihlal ederek uyguladıkları hukuksuz kısıtlamalarla bize yardımcı oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü kurallarının da bu bağlamda sıklıkla ihlal edildiğini savunan Rus lider, “Yaptırım adı altında alınan siyasi karar üzerinden kendilerine avantaj yaratmaya çalışıyorlar. Alüminyum ve genel olarak metalürji alanında alınan kararları başka nasıl açıklayabilirsiniz ki?”dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. ABD Hazine Bakanlığı ayrıca, dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden Rusal’a yönelik yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: Ajanslar