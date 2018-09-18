Putin'den düşürülen uçakla ilgili açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de düşen Rus uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bugün Moskova'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, toplantıdan sonra bir basın toplantısı düzenledi.

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Rusya Devlet Başkanı Putin'e gazeteciler bugün yaşanan olayla ilgili sorular yöneltti. Putin ise olayla ilgili her detayı incelediklerini belirten bir açıklama yaptı.

''İSRAİL VURMADI''

Putin, "Yaşananlar trajik durumların bir zincilemesi olarak görülebilir. Rus uçağını İsrail vurmadı, ne olduğunu hala inceliyoruz." diye konuştu.

"İNSANLARIN BÖYLE TRAJİK KOŞULLARDAKİ ÖLÜMÜ HER ZAMAN FELAKETTİR"



Ayrıca Putin, "Önlemlerimiz Suriye'deki Rus askerlerini korumaya yönelik olacak. İnsanların ölümü, özellikle de böyle trajik koşullarda ölümü, her zaman bir felakettir. Hem bizim için, hem ülkemiz için, hem de ölen arkadaşlarımızın yakınları için böyledir. Bu bağlamda ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Putin, İsrail'in dün Suriye'de yol açtığı İl-20 uçağı trajedisi ile 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinin karşılaştırılmaması gerektiğini, iki durumun birbirinden farklı olduğunu söyledi.

Kaynak: Ajanslar