Putin ve Erdoğan'ın Tahran'da ikili görüşme yapacağı doğrulandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 7 Eylül'de üçlü zirve için Tahran'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili görüşme yapacağını doğruladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Putin ve Erdoğan'ın 7 Eylül'de Tahran'da ikili görüşme için bir araya geleceğini söyledi.

Peskov'a basın toplantısında Çavuşoğlu'nun açıklaması soruldu. Peskov, "Evet, İran tarafından Tahran seçeneğine yeniden dönüldüğü bilgisini aldık. Dolayısıyla üçüncü zirve için Tahran'da hazırlık yapılıyor. Dolayısıyla Erdoğan ve Putin'in üçlü zirveden istifade ederek ikili görüşme yapmasını beklemek son derece doğal" yanıtını verdi.

Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinde hangi konuların gündemde olacağı sorusu karşısındaysa "Geleneksel konular" demekle yetindi.

Türk basınında çıkan haberlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki zirvenin Tebriz kentinde yapılacağı yazılmıştı. Ancak daha sonra zirvenin başkent Tahran'a alındığı basına yansımıştı.

Kaynak: Ajanslar