Putin tartışmalı reformun hafifletilmesi talimatını verdi!

Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümetin tarafından yöneltilen emeklilik yaşının kadınlar için 8, erkekler içinse 5 yıl arttırılması yönündeki reform teklifine ilişkin hafifletme talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin yönelttiği ve tartışmalara yol açan reform teklifiyle ilgili televizyondan halka hitap etti. Hitabı 32 dakika süren Rus lider, reformu hafifletecekleri yönünde söz verdi, fakat emeklilik yaşı üzerinde de nüfus istatistikleri nedeniyle değişiklik yapılmasının gerektiğini ve bu reformların ertelenemeyeceğini ekledi.

‘REFORM YAPMAZSAK FİNANSAL RİSKLER DOĞAR'

Emeklilik reformunun ertelenmesinin Rusya toplumunun istikrarını ve Rusya'nın güvenliğini tehdit edeceğini belirten Putin "Zor fakat muhakkak bir karar almalıyız" dedi. Putin, bu alanda bir reformun yapılmamasının enflasyon ve refah düzeyi üzerinde risk yaratacağını da ifade etti.

Reformların Rusya'nın gelişimi için gerekli olduğunu vurgulayan Putin, emekliler için vergi yoluyla para toplamanın başka yollarının da olduğunu, ancak bunun ülkenin finansal durumuna zarar vereceğini kaydetti.

‘KADINLARA KARŞI ÖZEL BİR YAKLAŞIMIMIZ VAR'

Putin, reformla ilgili "Teklifte kadınların emeklilik yaşının 8 yıl arttırılarak 63'e, erkeklerin de 5 yıl arttırılarak 65'e çıkarılması öngörülüyor. Elbette bunu yapmayacağız, bu doğru değil. Bu nedenle emeklilik yaşı artış teklifinin kadınlar için 5 yıl olması gerektiğini düşünüyorum. Rusya olarak kadınlara karşı özel ve korumacı bir yaklaşımımız var. Kadınların emeklilik yaşı erkeklerinkinden fazla artmamalı" dedi.



Putin, erkekler için teklifin nasıl olması gerektiği konusunda bir bilgi vermedi.

Rus lider ayrıca, teklif metni üzerinde bizzat çalıştığını ve yarısından fazlasının kendi teklifleri olduğunu kaydetti.

Tartışmalı reform teklifinde kadınların emeklilik yaşının 55'ten 63'e, erkeklerin emeklilik yaşının da 60'tan 65'e çıkarılması öngörülüyordu.

Kaynak: Ajanslar