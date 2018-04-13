Putin Macron'un kulağını çekti! Kremlin'den Fransa'ya şok uyarı

Rusya'dan yapılan açıklamada Putin'in Macron'u Suriye'de 'tehlikeli' bir eyleme imza atmama konusunda uyardığı ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Putin'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, iki liderin Suriye konusunda düzenli ve geniş kapsamlı olarak sürdürdükleri diyaloğun devamı olan görüşmede, bölgede gittikçe kötüleşen durumdan derin endişe duyduklarını ifade ettikleri aktarıldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Macron'un, konuyla ilgili Fransa'nın önceliklerini aktardığı ve bu önceliklerin, teröre karşı mücadele ve DEAŞ'ın yeniden dirilişinin önüne geçmek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2401 No'lu kararının tam olarak uygulanmasıyla insani yardımların artırılması ve sivil halkın ihtiyaçlarının sağlanması, mümkün olduğu sürede en erken şekilde kapsayıcı ve geçerli bir siyasi sürece dair müzakerelerin başlatılması olduğu bilgisi verildi.

Macron'un Doğu Guta'da 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal saldırıdan sonra Rusya'nın, saldırıya karşı kesin ve yekvücut bir karşılık verilmesini öngören BMGK kararını veto edişine de değindiği ve bundan esef duyduğu ifade edilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Suriye'de istikrar ve barışı sağlamak amacıyla Rusya ve Fransa arasındaki diyaloğun sürmesi ve artırılması temennisinde bulunduğu vurgulandı.

Kaynak: Ajanslar