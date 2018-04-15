Putin ile Ruhani Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki operasyonunu görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, iki lider ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yönelik operasyonu ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, söz konusu operasyonun "yasa dışı bir eylem" olduğu ifade edilerek, bu eylemin Suriye'de siyasi çözüm umutlarını ciddi şekilde zedelediği vurgulandı.

Putin, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nü ihlal eden benzer eylemlerin devam etmesi halinde uluslararası ilişkilerde kaçınılmaz olarak kaos meydana geleceğinin altını çizdi.

Tarafların ayrıca Yemen dahil Ortadoğu'daki genel durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, iki tarafın da çok yönlü Rus-İran işbirliğinin gelişmesi ve ticari-ekonomik alanda karşılıklı bağların geliştirilmesini istediği ifade edildi.





