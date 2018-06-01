PUBG 30 Mayıs güncellemesi - Güncelleme notları

PUBG 30 Mayıs güncellemesi oyunun takipçileri tarafından merakla bekleniyordu. PUBG 30 Mayıs Güncelleme notları ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Dünyada milyonlarca kişinin oynadığı PUBG oyununa yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme olduğunu duyan PUBG oyuncuları merakla güncellemeyle ilgili araştırma yapmaya başladı. PUBG tarafından gelen bu güncelleme oyuncuları büyük bir heyecana sevk etti. Oyunun güncellemesinin boyutu yapımcı firma tarafından 8.8 GB olarak belirtildi. Şimdi PUBG oyuncuları PUBG 30 Mayıs güncellemesiyle ilgili araştırma yapıyor. Güncellemede oynanış ayarlamaları, performans düzeltmeleri, bomba ayarlamaları gibi çeşitli yenilikler yer alıyor. PUBG güncelleme notlarına ilişkin tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

PUBG 30 MAYIS GÜNCELLEMESİ

PUBG 30 Mayıs güncellemesi ile birlikte oyunculara yeni deneyimler sunacak. Yeni güncelleme firma tarafından kullanıcılara 8.8 GB boyutuyla sunuldu. PUBG güncellemeyi 30 Mayıs gecesi paylaştı. Güncelleme ile birlikte PUBG'ın yapımcı firması oyuna birçok yenilik ekliyor.

PUBG GÜNCELLEME NOTLARI

PUBG yeni güncellemesinde yer alan notlar oyunun yapımcı firması tarafından kullanıcılara sunuldu. İşte PUBG 30 Mayıs güncellemesiyle gelen yenilikler ve hata düzeltmeleri...

Oynanış

Bombalara iyileştirmeler yapıldı.

Bomba parçası hasarı ve bomba menzili artırıldı.

Bombaların daha önce ölümcül zarar vermesi için oyuncu modellerinin 2.6 m içinde olması gerekiyordu. Şimdi 3,5m içinde ölümcül hasar, 3,5m’den 8.5m’ye kadar ılımlı hasar ve 8.5m’den 10m’ye kadar düşük hasar veriyorlar.

Sersemletme bombalarının kör edici etkileri iyileştirildi

"Doğrudan etki", oyuncunun görsel alanının 100˚ açısı içinde meydana gelen sersemletici bomba patlamaları olarak tanımlanır. "Dolaylı etki", sersemletici el bombası "doğrudan etki" menzilinin dışında patladığında ve oyuncular patlamanın 5,5 m içinde olduğunda ortaya çıkar.

Sersemletme bombasının maksimum etkili aralığı 20m’ye çıkarıldı

Patlamadan uzaklığa bağlı olarak, doğrudan etki, oyuncuyu en yakın noktada 5,5 saniye ve en uzak noktada bir saniye (20m uzakta olduğunda) kör edebilir.

Patlamadan uzaklığa bağlı olarak, dolaylı etki, oyuncuyu en fazla üç saniyeliğine kör edebilir.

Bir sersemletme bombası tarafından kör olan karakterler artık yüzlerini kapatıyor. Bu yeni bir animasyon.

Molotof kokteyllerin artık yeni etkileri var ve hasarları arttı.

Ateş yaktıktan sonra, oyuncular toplam dört saniyeliğine zamanla hasar olarak (saniyede 10 hasar) yanık hasarı alacaktır.

Alevler artık evlerde ahşap yüzeylere yayıldı.

Alevlerin üstüne başka bir Molotof atılırsa, Molotof’tan alevler daha da yayılır.

Yanık hasarı çeken karakter modelleri için yeni bir animasyon eklendi. Alevleri ellerini kullanarak söndürmeye çalışacaklar.





Silah ve Silah Eki Dengelemesi



SCAR-L’nin dikey ve yatay geri tepmesi düşürüldü.

M24’ün temel hasarı 88’den 79’a düşürüldü.

M24 artık droptan çıkmayacak.

Yanak dayanağı ve M416 dipçiğinin geri kazanım oranını artık daha az etkili. Artık ADS hızını artırıyor.

Hafif kabza artık silahın temel geri tepme kontrolünü veya geri tepme hızını etkilemez.

Hafif kabza artık ilk atış / tek vuruşun yaklaşık % 15 oranında geri tepmesini azaltacak.

Vector’u bulmayı biraz daha kolaylaştırmak için, spawn oranını, UMP-9’un spawn oranına göre artırıldı.

Oyundaki Kesin Nişancı Tüfeklerinin loot oranı arttı.

Yeni Anti Hile Teknolojisi!

Uzun zamndır oyunda var olan hilelere PUBG Corp. tarafından bir çözüm getirildi. Ancak şuanda sadece test sunucularında mevcut. Eğer düzgün çalışıyorsa oyuna eklenecek.

Performans



Geçen hafta yaptıkları açıklamayla performans sorunlarını düzelteceklerini belirten PUBG güncelleme ile beraber performans sorunlarını düzeltiyor. PUBG geliştiricileri sorunların hepsinin düzeltilmediğini ancak genel bir düzeltmede bulunduklarını açıkladı. Gelen yenilikler şu şekilde...

Yakınlarda çok oyuncu olduğunda FPS düşüşlerini engellemek için paraşütteki karakter hareketleri ve animasyonları optimize edildi.

Ağ gecikmesi sorunu için sunucularda iyileştirmeler yapıldı.

Nesnelerin bazen paraşütün içinde geçtikten sonra ortaya çıkma sorunu, sunucuda veri aktarma hızı artırılarak düzeltildi.

Araçlar ve karakterler üzerinde işlemler geliştirildi. Araçlardaki anormal fizikler çözüldü.

Ses!

Bazı kişilerde olan rakibin sesini fazla duyma sorunu güncelleme ile çözüldü. Ses ayarları menüsüne eklenen yeni HRTF (Head Related Transfer Function) özelliği ile ses özelliğini değiştirebiliyorsunuz.

Hata Düzeltmeleri



Oyunda bulunan birçok hata bu güncelleme ile düzeltildi. Gelin yapılan iyileştirmelere bakalım.

Erangel ve Miramar’daki noktalarda anormal çarpışmalara neden olan bazı sorunlar giderildi.

Karakterler, Erangel’in etrafındaki noktalarda mahsur kalırken artık o kısımlarda takılmayacak.

Karakterlerin Miramar üzerindeki belirli konumlardaki nesnelerden geçmesine izin veren bir sorun düzeltildi.

Sersemletici bombalar için fırlatma yörüngesinin göstergesinin doğruluğu artırıldı.

Oyuncular, içinde oyuncuları olan bir aracın üstüne atlarsa, bazı garip çarpışmalara neden olan sorun düzeltildi.

Bir pencere kırıldıktan sonra sersemletici bombaların ortaya çıkmasına neden olan sorun düzeltildi.

Yanak dayanağının dikey geri tepme kontrol özelliğinin oyun içi araç ipucunda hariç tutulduğu sorun düzeltildi.

SLR’a takıldığında yanak yastığının %10 dikey geri tepme geri kazanmasını önleyen sorun düzeltildi.

Sersemletici bombanın etkilerinin grafiksel ayarlara bağlı olarak farklı görünmesine neden olan sorun düzeltildi.



Liderlik Sıralaması



Oyuncular arasındaki beceri farkını daha iyi ölçmek için maç başına kazanılan / kaybedilen toplam puanlama puanları arttırılmıştır.

Kaynak: AjansHaber