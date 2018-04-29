PTT'ye 5 bin personel alınacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan bu sene 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ önünde gerçekleştirilen "PTT Araç Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, PTT'nin artık bir dünya markası olduğunu söyledi.

PTT'nin zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Arslan, "PTT, 15 yıl önce birçok kurumda olduğu gibi devlet eliyle hizmet veren ve tüm kurumların 'battı, batacak' dendiği bir ortamda hazineye yük olurken bugün tam tersine Türkiye'nin, dünyanın yükünü taşıyan, güzide bir kurum haline geldi. PTT bu gelişimi bu değişimi yaşarken, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da öncü kuruluşlarından biri haline geldi." diye konuştu.

Arslan, PTT'ye mevcut elbisenin dar geldiğini, kabuğuna sığmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"PTT, 177 yıllık bir çınar olarak büyümeye, gelişmeye ve ülkeye hizmet etmeye devam ediyor, devam edecek inşallah. Bunu yaparken de araç alımını, sadece şirketlerden kiralama yapmak suretiyle değil kendi şirketimiz olan Anadolum AŞ üzerinden araç hizmetini sağlayarak bu konuda da ülkemizin milli sermayeli şirketlerinden -ki bin 507 tanesi Tofaş, 431'i Ford, 70 tanesi Renault'dan olmak üzere 2 bin 8 tanesini milli sermayeli şirketlerimizden almış oldu ve 530'unu da yine Citroen ve Volkswagen'den alıyor. Böylece hem 780 bin kilometrekarede daha iyi hizmet verebilecek hem de insanlarımızın ihtiyaçlarını görebilir hale gelecek."

İSTİHDAM MÜJDESİ

Konuşmasının son bölümünde istihdam müjdesi de veren Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız ve 5 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Böylece 5 bin aileye daha aş, iş, ekmek demek. İşte PTT bunu yaparken bununla da yetinmeyecek inşallah, büyümeye devam edecek. 5 bin kişilik alımla PTT'mize, kurumumuza, bakanlığımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Kaynak: Ajanslar