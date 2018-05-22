PTT personel alımı başvurusu uzatılacak mı?

PTT kurumuna iş başvurusunda bulunmak isteyenler PTT personel alımı başvurusu uzatılacak mı sorusuna yanıt bekliyor.

PTT iş başvuruları 14 Mayıs'ta başlamıştı. PTT personel alımına 14 Mayıs'tan beri vatandaşların yoğun katılımı sürüyordu. PTT kurumuna iş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde yapmaya çalıştı. PTT resmi sitesinden yaptığı açıklamada başvuru tarihleri olarak 14 Mayıs - 21 Mayıs tarihleri arasını belirlemişti. Fakat vatandaşlar yoğunluk nedeniyle birtakım aksaklıklar yaşamak zorunda kaldı. Yaşanan aksaklıklar sebebiyle vatandaşların aklına PTT personel alımı başvurusu uzatılacak mı sorusu geldi. PTT iş başvurusuyla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU UZATILACAK MI?

PTT'de çalışmak isteyen birçok vatandaş PTT başvurularıyla ilgili açıklamayı bekliyordu. PTT resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 14 Mayıs'ta başvuruların başlayacağını duyurdu. 21 Mayıs'ta sona ereceği belirtilen başvuru sürecini birçok vatandaş yoğunluk sebebiyle tamamlayamadı. Akıllara PTT personel alımı başvurusu uzatılacak mı sorusu geldi. Henüz PTT'den başvuru süresinin uzatılacağına dair bir açıklama gelmedi. PTT'ye yapılan iş başvuruları dün itibariyle sona erdi.

PTT BAŞVURUSU YAPAMAYANLAR İÇİN BAŞVURU UZATILACAK MI?

Başvuru ekranında son gün olması dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Başvuru sırasında, "Üzgünüz beklemediğimiz bir hata ile karşılaştık. Bu durumu ilgili mail adreslerimiz üzerinden bize bildirebilirsiniz." hatasıyla karşılaşıldı. Birçok vatandaş, başvuru sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda araştırma yapmaya başladı. PTT konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

PTT'NİN YAYINLADIĞI BAŞVURU SÜRECİYLE İLGİLİ DUYURU

1-Adaylardan, sınav ücreti olarak 60 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

2-Adaylar sınav ücretini, 14/05/2018 - 21/05/2018 tarihleri arasında yalnızca PTT işyerlerinden (Merkez veya Şube) ve PTTMatik’lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecektir.

3-Sınav başvuruları, 14/05/2018 - 21/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet şartı aranmayacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4-Adayların sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilir.

5-Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyenlerin, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenlerin, yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek sınav ücreti yatıranların ve başvuru hakkı olmadığı halde sınav ücreti yatıranların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmeyecektir.

6- Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecektir.

7- Yazılı sınavlara adaylar; sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek alacaktır.

8-Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

YAZILI SINAVDA NELER YER ALACAK?

a) PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) yazılı sınavlarında, genel yetenek ve genel kültür konularından 100 (Yüz) soru sorulacaktır.

b) Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, Postacı (Firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel kültür konularından 40 (Kırk), mesleki alandan 60 (Altmış) soru sorulacaktır.

c) Yazılı sınavlarda (Ek-3) tabloda belirtilen genel yetenek ve genel kültür ile mesleki alan konu başlıkları arasından soru sorulacaktır.

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Hatalı soru/sorular çıkması halinde, ilgili soru/sorular iptal edilerek, iptal edilen soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılacaktır.

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonları için yazılı; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı), Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan

ve üstü alanlar başarılı sayılır.

ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

1) Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.

2) Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.

3) Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

4) Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Kaynak: AjansHaber