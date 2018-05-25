PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 özellikleri ve fiyatı

PS5 ne zaman çıkacak sorusu PlayStation severler tarafından merak ediliyor. PlayStation 5 özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Sony firması PlayStation 5 için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sony teknoloji severlere PlayStation'un yeni modelinde sürprizler yapmaya hazırlanıyor. Şimdi PlayStation takipçileri PlayStation 4'ten sonra büyük bir heyecanla bekledikleri PlayStation 5 ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Teknoloji severler PlayStation 5 ne zaman çıkacak sorusu Sony yakın bir zaman içinde kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Sony firması yepyeni özelliklerle yeni cihazını satışa sunmak için artık geri sayıma geçti. PlayStation 5 fiyatı ile ilgili henüz Sony'den bir açıklama geldi. Teknoloji severler PlayStation 5 özellikleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı.

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şimdilerde PlayStation tutkunları PlayStation 5 ne zaman çıkacak sorusuyla ilgili internette araştırma yapıyor. Sony PlayStation 5 ile kullanıcılarına büyük sürprizler yapacak. PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı. Belli olduğunda sizinle paylaşacağız.

SONY STUDİOS ŞEFİ SHAWN LAYDEN PLAYSTATİON 5 İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Sony Interactive Entertainment America ve Worldwide Studios Şefi Shawn Layden PlayStation 5'le ilgili önemli açıklamalar yaptı. PlayStation 5’le ilgili olarak “günün birinde çıkacak” diyerek ucu açık bir cevap vermeyi seçen Layden, konsolun önünde hala zaman olduğunu gösterdi. Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise PS5’in 2018’de E3’te tanıtılması planlanıyor.

GERÇEK 4K DESTEĞİ

Yeni konsol ne zaman çıkacak bilemeyiz, ancak yeni konsolun kesinlikle “gerçek” 4K kalitesini desteklemesi gerektiğini biliyoruz. PC oyuncuları sağlam bir sistem kurarak oyunları rahatlıkla 4K’da oynayabiliyorlar. Bu durum PS4 ve diğer konsol oyuncuları için mümkün değil. Gerek PS4 Pro gerekse de Xbox Scorpio gibi cihazlarla 4K’ya yaklaşılmış olunsa da, gerçek 4K’nın yeni konsollarla birlikte gelmesi bekleniyor.



PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR OLACAK?



Pazar kaynaklarına göre PS5, 2018'de piyasaya sürülebilir, yine de kaynak bu tarihin "Bir olasılık" olduğunu vurguluyor. Konsolun 2019'a da sarkabileceğini belirtiyor. Eski analist raporlarında PS5 için 2019 tarihi verilmişti. PlayStation 5'in fiyatı 500 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Kabaca çeviri yaparsak 1865 TL'ye denk gelen bir fiyatı var.

PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ

PS5'in özelliklerine gelecek olursak, Learnbond sitesinde yazanlara göre yeni konsol doğrudan 4K desteğine sahip. Tabii ki sağlam bir VR desteği de sunacak. Konsolun işlemcisini AMD temin edecek. PS5'in, en aşağı 8 TFLOPS olacağı öngörülüyor. Hatta 10 veya daha yukarı bile olabilir. TFLOPS'u bilmeyenler için de kısaca açıklayayım. Bir işlemcinin bir saniyede trilyon Floating Point (Kayan nokta) işlemi yapmasına TFLOPS denilebilir. 1 trilyon kayan nokta 1 TFLOPS, 8 trilyon kayan nokta 8 TFLOPS oluyor.

Kaynak: AjansHaber