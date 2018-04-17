Provokasyonlara doyamadın Çipras!

Yunanistan Başbakanı Çipras,Meis (Kastellorizo) Adası'na gidiyor.

Yunan basını Aleksis Çipras'ın, Rodos Adası ziyareti çerçevesinde MeisAdası'na da geçerek "Türkiye’ye karşılık" ulusal egemenlik ve kararlılık mesajı vermek istediğini yazdı.

MEİS ADASI'NDA KİRLİ PROVOKASYON



Açıklanan resmi programa göre Yunan Başbakanı Çipras, bu sabah Meis adasını ziyaret edecek ve adadaki deniz suyu arındırma tesislerinin açılışını yapacak.

Çipras daha sonra Rodos adasına geçerek Rodos Palace otelinde düzenlenecek 13. Güney Ege Bölgesel Kalkınma Programı’nın açılışını gerçekleştirecek, saat 18:00’de ise adada bulunacak bakanları ve yerel yöneticilerle birlikte toplantı gerçekleştirecek.

Gündem 16 Nisan 2018 14:33 Yalancı Macron'un mumu yatsıyı göremedi!Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un Türkiye açıklamasının tamamen yalan olduğunu ve kendisine bir Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde hareket etmesini isterim." dedi.

DİDİM AÇIKLARINA GELMİŞLERDİ

Dün de yine Türkiye'yi tahrik etmeye çalışan Yunanlar, Didim açıklarındaki Antrofotos kayalığına Yunanistan bayrağı dikmiş, bayrak Türk yetkililerce indirilmişti.

Kaynak: ajanslar