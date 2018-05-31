Prens Harry ve Meghan Markle düğün hediyelerini iade etti

Kurallar ihlal edilirse hemen armağanlar göndericiye iade ediliyor. Prens Harry ve Meghan Markle, kendilerine hediye vermek isteyenlerden hediyelerini hayır kurumlarına bağışlamalarını istemişti. Gözde çiftin iade ettiği hediyelerin değeri 7 milyon (40 milyon TL) sterlin. Prens William ile Kate Middleton’ın üçüncü çocuklarının doğumu nedeniyle gönderilen ve çiftin iade ettiği hediyelerin bedeli ise 30 milyon sterlin (180 milyon TL).







