Premier Lig'in gol zirvesindeki isim 'Salah'

Liverpool'u Brighton karşısında 1-0 öne geçiren Muhammed Salah, 32 gole ulaştı ve 38 maçta en çok gol atan isim olarak Premier Lig tarihine geçti.

Liverpool formasıyla ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Muhammed Salah, Premier Lig rekoru kırdı.

32 GOLLE ZİRVEYE ÇIKTI

Mısırlı oyuncu, Liverpool'u Brighton karşısında 1-0 öne geçirirken; 38 maçlık Premier Lig sezonlarında bir sezonda en çok gol atan isim olarak tarihe geçti. Bu alandaki rekorun bir önceki sahipleri Alan Shearer (1995-96), Cristiano Ronaldo (2007-08) ve Luis Suarez'di (2013-14).

Andy Cole (1993/94) ve Alan Shearer (1994/95) sezonlarında 34'er gol kaydetmişti; ancak iki isim de bu gollere 42 maçta ulaşmıştı.

Kaynak: Ajanslar