Pos cihazı tefecilerine operasyon

Altındağ ilçesinde, POS cihazlarıyla tefecilik yapıldığı öne sürülen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 11 pos cihazıyla 137 bin lira nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Siteler bölgesinde, POS cihazlarıyla tefecilik yapıldığı öne sürülen tabelasız bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 11 pos cihazı, 137 bin lira nakit para, kartlarından usulsüz çekim yapılan kişilerin bilgilerinin de yer aldığı yasal olmayan kasa defterleri, çok sayıda kimlik fotokopisi ve vekaletname bulundu.

POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.