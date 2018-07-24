Pompeo İran sözcüsünün ağır sözlerine cevap verdi!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa'nın İran destekli terörizmden muaf olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa'nın İran destekli terörizmden muaf olmadığını söyledi.

Pompeo, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İranlı bir "diplomatın" bu ay Fransa'da bombalı saldırı planıyla bağlantılı olarak Viyana'da suçlandığını hatırlatarak, "Avrupa, İran destekli terörizmden muaf değil. Rejim bir taraftan Avrupa'yı İran anlaşmasında kalmaya ikna etmeye çalışırken, Avrupa'da terörist saldırılar planlıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca İran rejiminin, kendi halkı, dünya ve Avrupa üzerinde iz bıraktığı, İran'ın kötü niyetli rejimi hakkındaki gerçeklerle yüzleşme zamanı olduğu yorumunu yaptı.

Pompeo dün California eyaletindeki Ronald Reagan Kütüphanesi ve Halkla İlişkiler Merkezi'nde "İranlıların sesine destek" başlıklı bir panelde ABD'de yaşayan İranlılara hitap etmiş, burada yaptığı konuşmada İran'ın üst düzey yetkililerinin karıştığı yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer birşey tarafından yönetildiğini gösteriyor." demişti.

İKİYÜZLÜ VE AHMAKÇA DEMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanının açıklamalarının "ikiyüzlü ve ahmakça" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA