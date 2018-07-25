Polonyalı golcü yıldızın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Galatasaray'ın Anderlecht forması giyen Lukasz Teodorczyk ile ilgilendiği iddia edilmişti. Oyuncunun menajeri ise söz konusu haberlerle ilgili gündem yaratacak bir açıklamada bulundu.

Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, güçlü ve derin bir kadro kurabilmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

BELÇİKA BASINI YAZMIŞTI



Belçika basını son olarak Cim Bom'un Anderlecht forması giyen Lukasz Teodorczyk'i kiralamak istediğini yazmıştı. Bugün de oyuncunun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.





"GALATASARAY CİDDİ BİR SEÇENEK"

27 yaşındaki Polonyalı golcünün menajeri Marcin Kubacki, çıkan iddialarla ilgili olarak "Galatasaray bizim için ciddi bir seçenek. Türk kulübünün bu transferi bitirebilmek için yeterli imkanı var." ifadelerini kullandı. Piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösterilen Teodorczyk, geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 40 maçta 15 kez fileleri sarsmıştı.

LUKASZ TEODORCZYK KİMDİR?

1991 doğumlu Polonyalı golcü futbolcu Lukasz Teodorczyk sırasıyla Polonia Warszawa, Lech Poznan Dynamo Kiev takımlarında boy gösterdi. Geçen sezon Anderlecht'te transfer olan golcü futbolcu Burada ciddi bir sakatlık sorunu yaşamayan Teodorczyk, ilk sezonunda gol kralı olarak Belçika macerasında 51 maçta 30 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi. Geçen sezon ise Teodorczyk, 40 maçta forma giydi ve 15 gol kaydetti.

Kaynak: Ajanslar