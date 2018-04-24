Polisten kaçarken 5 kişiyi yaraladı

Gümüşhane-Trabzon karayolunda seyreden ehliyetsiz sürücü polisin 'dur’ ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı. Kazada 2’si polis 5 kişi yaralandı.

Gümüşhane-Trabzon karayolunda seyreden ehliyetsiz sürücü Mehmet Ezber (18) idaresindeki 29 AB 297 plakalı araç Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki polis uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.

DOLMUŞA ÇARPARAK DURDU

Motorize yunus ekiplerince takibe alınan araç Eskibağlar Mahallesi’nde seyir halindeki 29 D 0038 plakalı dolmuşa çarparak durabildi.

5 YARALI VAR

Kazada araç sürücüsü Ezber ile yanında bulunan Ömer Faruk Demir (20), yolcu otobüsünde bulunan yolcu Yunus Emre Bülbül ile aracı takip eden motorize yunus ekibindeki 2 polis memuru hafif şeklide yaralandı.

Kaynak: Ajanslar