Polisten Gasp Operasyonu
Esenler'de silahla ve maskeyle girdikleri marketten paraları gasbettikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı
İstanbul'da bir marketin kasasındaki parayı gasbettikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 10 Şubat'ta bir markete giren silahlı ve maskeli 2 kişinin kasadaki paraları gasbedip kaçmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Esenler Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler, M.A. (20) ve Y.U (21) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.