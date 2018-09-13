Polisleri ve göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 kişi yaralandı

Sınır dışı edilecek göçmenlere emniyet ekipleri refakat etti. Kontrolden çıkan otobüs devrildi ve kazada 17 polis yaralandı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan otobüste refakat için bulunan polisler de yara aldı. Aksaray-Ankara karayolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilen araçta 17'si polis 22'si göçmen ve 2'si şoför toplam 41 kişi yaralandı.

2 POLİSİN DURUMU CİDDİ



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray'daki bazı hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden iki polis ve bir göçmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.



SURİYELİ GÖÇMENLER HATAY'A GÖTÜRÜLÜYORDU



Kaza sonrası otobüste sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Suriyeli olduğu belirtilen göçmenlerin, Hatay'daki sınıra yakın bir kampa götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar