Polisi yaralayan oto hırsızlık zanlıları yakalandı

Bağcılar'da çaldıkları otomobille polisten kaçarken bir polis memurunu otomobil ile ticari taksi arasına sıkıştırıp yaralanmasına neden olan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden aldıkları anahtarlarla otomobil çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde evlerden alınan anahtarlarla otomobil çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 13 Şubat'ta Maltepe'de girdikleri bir evden aldıkları anahtarla park halindeki otomobili çalan şüphelileri, Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde durdurdu. Şüpheliler, yakalanmamak için yanlarına gelen polis memuru Mehmet B'yi araçla ticari taksi arasına sıkıştırıp kaçtı. Olayda diz kapakları parçalanan polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, 22 Mart'ta Başakşehir'de adreslerini belirlediği şüphelilerin evine baskın düzenledi. Operasyonda, hırsızlık ile oto hırsızlığı suçlarından 7 kaydı ve 7 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli Onur O. (21) ile yaşı küçük şüpheli F.T. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, çalıntı 6 otomobil, 3 tabanca, 3 çalıntı plaka, sahte plaka ve 2 çelik yelek ele geçirildi.

Şüpheli F.T. Başakşehir Çocuk Büro Amirliği'ne gönderilirken, ele geçirilen çalıntı otomobiller sahiplerine teslim edildi.

Maltepe, Bahçelievler ve Kartal'daki çok sayıda eve hırsızlık amacıyla girdiği ve 6 evden anahtarlarını alarak otomobil çaldıkları öne sürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA