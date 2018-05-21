Polat Türkmen kimdir? Polat Türkmen nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Polat Türkmen kimdir? Polat Türkmen nereli ve mesleği nedir? Polat Türkmen hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Polat Türkmen kimdir? Polat Türkmen nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Polat Türkmen Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Polat Türkmen kimdir?

1 Ocak 1957'de Trabzon Araklı'da doğdu. Babasının adı Cafer, annesinin adı Türkan'dır. Maden Mühendisi; Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Maden Fakültesi'ni bitirdi. Serbest ticaretle uğraştı. Kilimli Spor Kulübü Asbaşkanlığı, Zonguldak Spor Kulübü Üyeliği, Türk Ocağı Kurucu Üyeliği, Teknik Elemanlar Kurucu Üyeliği ve Başkanlığı, Kilimli Lisesi Eğitim Vakfı Kurucu Üyeliği ve Başkanlığı, Trabzonlular Cemiyeti Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 22. Dönem Zonguldak Milletvekili. İngilizce bilen Türkmen, evlidir.