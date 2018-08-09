Plajdan kum çalan İngiliz turiste bin euro para cezası verildi!

İtalya'nın plajlarıyla ünlü Sardinya Adası'nda plaj kumunu bir şişeye koyarak çalma girişiminde bulunan İngiliz turiste, bin euro para cezası kesildi.

Sardinya Adası'nın kuzeydoğusundaki 'Zümrüt Kıyılar' adlı bölgede tatil yapan İngiliz turist, jandarmanın kontrolü sırasında bir şişe plaj kumuyla yakalandı. Jandarma ekipleri, kumu çaldığına karar verdikleri İngiliz turiste bin euro ceza kesti.

CEZALAR 500 İLE 3 BİN EURO ARASINDA



İtalya'da geçen yıl çıkarılan bir yasayla Sardinya Adası'ndan kum, midye kabuğu, taş gibi maddelerin alınmasına yasak getirilmişti. Plajdan kum çalanların cezası 500 ile 3 bin euro arasında değişiyor.

Kaynak: Ajanslar