PKK'ya operasyon: Marsilya Demokratik Toplum Merkezi yöneticisi yakalandı
Terör örgütü PKK'nın Marsilya Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden Cüneyt K, İpsala Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.
MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Cüneyt K. sınırda gözaltına alındı.
GEÇEN HAFTA DA AYNI MERKEZDEN BİRİ YAKALANMIŞTI
Geçen hafta aynı merkezin sorumlularından Yılmaz Açıkyüz, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan çıkış yapacağı sırada gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Kaynak: Ajanslar