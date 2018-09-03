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03 Eylül 2018 09:52 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2018 09:54

PKK'ya operasyon: Marsilya Demokratik Toplum Merkezi yöneticisi yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Marsilya Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden Cüneyt K, İpsala Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

PKK'ya operasyon: Marsilya Demokratik Toplum Merkezi yöneticisi yakalandı

MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Cüneyt K. sınırda gözaltına alındı.

GEÇEN HAFTA DA AYNI MERKEZDEN BİRİ YAKALANMIŞTI

Geçen hafta aynı merkezin sorumlularından Yılmaz Açıkyüz, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan çıkış yapacağı sırada gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: MarsilyaMİTPKK


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